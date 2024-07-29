«Сельский тренер»: как в Башкирии поддерживают спортивных наставников

Развитие физической культуры и спорта в сельской местности – одна из важнейших задач, которая стоит перед руководством Республики Башкортостан. Особенно это касается детей. Для того чтобы мальчишки и девчонки могли заниматься под руководством опытных и образованных тренеров у себя в населенном пункте, по инициативе главы республики Радия Хабирова была разработана программа «Сельский тренер». Ее движущий фактор – предоставление выплат тренерам, которые работают в сельских населенных пунктах на территории республики. Сейчас выплаты составляют 1 млн рублей на одного специалиста и имеют целевое назначение. На эту сумму можно приобрести жилье или земельный участок, направить средства на постройку жилого дома, погашение обязательств по ипотечному кредиту, приобрести автотранспортное средство или пройти обучение.

Я постоянно езжу по нашим районам, сельским прежде всего. Ко мне подходят люди и очень благодарят за эту поддержку. Кто-то участок купил, кто-то дом начал строить. Программа оказалась очень точной и нужной. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За четыре года в рамках проекта выплаты получили 176 тренеров, которые трудятся в районах республики. Общая сумма выплат тренерам составила 134,8 млн рублей. Уже в 2024 году выплату получил 21 тренер-преподаватель из 11 муниципальных районов и городов Республики Башкортостан. В результате программа «Сельский тренер» оживила спорт в дальних районах республики и уже сейчас юные спортсмены показывают результаты на международных соревнованиях. Одним из тех, кто получил сертификат по программе «Сельский тренер», стал наставник велогонщиков из Дюртюлинского района Рустэм Иргалеев. Рустэм – молодой тренер и еще недавно сам участвовал в соревнованиях. Но сейчас он делает первые шаги в новой профессии, и первые результаты не заставили себя ждать.

К каждой тренировке Рустэм Иргалеев подходит максимально ответственно. Тренер по велоспорту не может позволить себе невнимательность. Первая задача – собрать команду, вторая – убедиться в исправности техники и провести инструктаж по технике безопасности. Рустэм Робертович уже два года как работает в дюртюлинской спортивной школе «Олимпиец»

В Дюртюлях мне нравится. Все условия есть. Миллион мне дали – буду брать землю хорошую. Дальше больше: буду работать, тренировать, готовить детей. Рустэм Иргалеев, тренер по велоспорту спортшколы «Олимпиец» /г. Дюртюли/

Рустэм Иргалеев родом из Чекмагушевского района, в велоспорте он с 9 лет. Сейчас ему 25, за плечами насыщенная карьера. Удалось стать мастером спорта. Неоднократно Рустэм Иргалеев участвовал в соревнованиях в Европе. После завершения карьеры спортсмена прошел обучение в Стерлитамакском колледже физической культуры.

Рустэм Робертович всех поддерживает, старается ради нас, чинит наши машины, которые сломаны. Старается всех брать на соревнования. Нияз Кужин, воспитанник спортшколы «Олимпиец» /г. Дюртюли/

Под руководством Рустэма Иргалеева занимается несколько групп. В общей сложности около 30 человек. Дюртюлинские спортсмены – постоянные участники и призеры всех республиканских соревнований. Чтобы стать еще лучше, ребята под руководством своего наставника наматывают сотни километров по трассе.

Помогает становиться лучше. Каждую тренировку он напоминает нам о технике безопасности, правилах дорожного движения. Постоянно подъезжает во время тренировки, спрашивает, нужно ли нам воду долить в бачки. Он заботится о нас. Никита Вундерзее, воспитанник спортшколы «Олимпиец» /г. Дюртюли/

Программа «Сельский тренер» на деле способна изменить жизнь конкретного тренера и его воспитанников.

Я же не отсюда родом. Я же не буду из Чекмагуша сюда ездить постоянно тренировать. А дали миллион – уже хорошо, квартиру могу в ипотеку взять. Каждый день у меня будут тренировки. Если бы не дали, я бы редко ездил сюда работать. Рустэм Иргалеев, тренер по велоспорту спортшколы «Олимпиец» /г. Дюртюли/

У юных велоатлетов впереди много работы. Вместе с тренером они хотят стать частью новой спортивной истории своего района.

Скромный спортивный зал, что находится в Авдоне. Именно здесь с 1983 года тренируются дзюдоисты. И именно отсюда вышли более десяти мастеров спорта. Все они воспитанники тренера по дзюдо Виктора Антоновича Буяка. Он работает около полувека. В качестве спортсмена добился звания мастера спорта Советского Союза по самбо и дзюдо. Из года в год и изо дня в день он продолжает воспитывать новых чемпионов.

Так вышло, что в семье Виктора Антоновича сложилась спортивная династия. Двое сыновей, а теперь уже и внуки занимаются дзюдо. Есть с кого брать пример. Старший сын Денис Буяк в свое время становился и победителем, и призером различных соревнований. Сейчас судья международной категории. Помимо этого, совместно с отцом Денис Викторович растит новое поколение.

Мы действительно в этом зале занимались. Правда, у нас все здесь было по-другому. И холодно было зимой, и татами у нас не было, мы занимались на самбистском ковре. Сейчас инфраструктура очень хорошая. Денис Буяк, судья международной категории по дзюдо

В 2023 году Виктор Антонович не прошел мимо и подал заявку по программе на получение одного миллиона рублей и стал обладателем стипендии.

Очень здорово, что сейчас есть такая программа и что поддерживают и молодых тренеров. Это очень сильное движение. Поддерживают, помогают. И не только по этой программе, а вообще поддерживают наш спорт дзюдо. Виктор Буяк, тренер по дзюдо

Благодаря программе «Сельский тренер» представители федераций имеют возможность проводить спортивные мероприятия различных уровней. Так, в Авдоне прошли районные старты, где за медали сразились самые юные дзюдоисты. Участие в них принимали около полусотни спортсменов из близлежащих сёл и города Уфы. Для многих дзюдоистов старты стали дебютными.

Аделия Тагирова – действующая спортсменка. Участвует в окружных соревнованиях и завоёвывает награды. На районных стартах она выступала в качестве судьи.

Мои любимые тренеры вкладывали душу в меня с самого детства. Как я пришла, я им сразу понравилась, они мне тоже. Благодаря им я занимаю призовые места. Аделия Тагирова, судья соревнований по дзюдо

Еще одним воспитанником спортивной школы в Авдоне является Илья Барабанов. 10 лет в дзюдо принесли немало побед. Благодаря одной из них спортсмену удалось выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

В Стерлитамак ездил на чемпионат Башкирии по мужчинам и женщинам. Занял пятое место, к сожалению, чуть не повезло, за третье место проиграл. Но тем не менее выполнил кандидата и вошел в сборную. Илья Барабанов, кандидат в мастера спорта по дзюдо

Неподалеку от спортивной школы расположили стенд с именитыми спортсменами, а также их тренерами. Именно там упомянули всех выдающихся дзюдоистов, вышедших из авдонской спортивной школы. Возможно, в ближайшем будущем здесь появятся юные воспитанники Виктора Антоновича.

Анастасия Смирнова пришла в секцию борьбы в селе Наумовка Стерлитамакского района совсем недавно, девять месяцев назад. Что удивительно, базы других видов единоборств у спортсменки не было, но результаты впечатляющие: участие в семи соревнованиях, три из которых республиканского уровня, а также попадание в сборную Башкортостана по вольной борьбе.

Я самая первая пришла на борьбу с помощью братика. Сначала занималась одна, потом поняла, что с мальчиками тяжеловато, привела лучших подруг, стали все вместе заниматься. Не ссоримся, поддерживаем друг друга – это самое главное. Анастасия Смирнова

А вот Зариф Богданов занимается борьбой уже пять лет. Сейчас он один из самых опытных и титулованных спортсменов в селе. На борьбу его, как и Анастасию, привёл брат. Зариф – призёр республиканских и всероссийских соревнований. Его цель – в этом году выполнить звание кандидата в мастера спорта, а дальше двигаться вверх.

В понедельник, среду и пятницу тут тренируемся, во вторник и четверг ездим в город, чтобы менять спарринг-партнеров, чтобы не бороться с одними и теми же. Зариф Богданов

На спортивной базе села Наумовка под руководством Максима Луценкова тренируются более 60 детей. Большинство из них живёт или в Наумовке, или в ближайших сёлах и деревнях. 15 борцов стали членами сборных команд Республики Башкортостан, подготовлен кандидат в мастера спорта Максим Полищук. В феврале этого года Максим Луценков стал обладателем гранта по программе «Сельский тренер».

Я долго к этому шёл, три года, на третий год прошёл по этой программе. Планирую потратить на строительство дома для улучшения жилищных условий. Максим Луценков, тренер по греко-римской борьбе

У Максима Юрьевича есть двое детей, семилетний сын пошёл по стопам отца. Уже в четыре года маленький Демид начал бороться. Сейчас уровень мастерства у юного спортсмена растёт с каждым днём.

Пришёл, потому что папа – тренер, начал из-за этого заниматься. Мне нравится, здесь можно веселиться, отрабатывать, что-то новое познавать, на соревнования ездить. Демид Луценков

Занимаются ребята не только в зале. Ежегодно летом они выезжают на спортивные сборы в лагерь, где будут проводить двухразовые тренировки. В планах у Максима Луценкова на этот год – воспитать новых чемпионов.

Еще одним обладателем государственной стипендии по программе «Сельский тренер» стал наставник из Зианчуринского района, тренер по баскетболу Фанис Сулейманов. Он работает более 20 лет. Его воспитанники выступают на региональных соревнованиях и показывают достойные результаты.

На каждой тренировке Александр Михайлов готовит будущих чемпионов. Советов и секретов мастерства за почти 50-летнюю работу с детьми в спорте накопилось немало.

Нужно всегда оставаться самим собой. Дети все чувствуют. Это же такой барометр, искренне я говорю это. Александр Михайлов, тренер по легкой атлетике и лапте спортшколы Уфимского района

Александр Михайлов – универсальный специалист. В спортшколе Уфимского района он проводит занятия по легкой атлетике и по лапте. 30 лет он работал в местной школе учителем физкультуры. Чтобы помогать ребятам добиваться успехов на региональном и всероссийском уровне, пришел работать в спортшколу.

Сейчас команда Уфимского района по лапте готовится выступить на Всероссийских летних сельских играх. И даже попытается попасть на турнире в тройку сильнейших. Замахнуться на подобный результат коллективу вполне по силам во многом благодаря поддержке руководства республики.

Дарья Кенжебаева – мастер спорта России, пятикратная чемпионка страны по лапте и воспитанница Александра Михайлова вслед за наставником осталась работать в родном селе.