В Башкирии будут проводить молебны за воинов СВО

Мы откликнулись на призыв Главы республики Радия Фаритовича Хабирова оказать помощь, прежде всего духовную, родным и близким бойцов СВО. Ежедневно в каждом храме и монастыре Башкирии совершаются молитвы, специальные поминовения воинов СВО. На каждой божественной литургии мы молимся о здравии и упокоении погибших воинов. Во всех приходах епархий нашей митрополии, особенно кафедральных соборах, отведены специальные дни, когда отдельно служатся молебны о здравии и панихиды об упокоении. В храм могут прийти все, независимо от вероисповедания: крещеные и некрещеные, о здравии мы молимся за всех. Нужно прийти и записать имена тех, за кого нужно помолиться. В каждый храм можно обратиться за любой духовной поддержкой. Мы еще решили в каждом храме установить день, чтобы родственники бойцов его знали, могли прийти и помолиться. В главном храме республики – кафедральном соборе Рождества Богородицы это понедельник, в 10.30 совершается отдельное молебствие. Мы молимся сами утром и вечером, но призываем родственников, чтобы они приходили и молились вместе с нами. Особенно матери, в Церкви считается, что молитва матери детей со дна моря поднимает.

митрополит Никон, глава Башкортостанской митрополии Русской православной церкви (Московского Патриархата)