В Башкирии будут проводить молебны за воинов СВО

В церквях и мечетях Башкирии проведут коллективные молебны в поддержку участников специальной военной операции. С предложением о выделении для этих целей определенных дней к духовным лидерам республики обратился руководитель региона Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства.

Фото №1 - В Башкирии будут проводить молебны за воинов СВО

По его словам, во время встреч с родными воинов, которые находятся в зоне СВО, многие просят о том, чтобы в церквях и мечетях было выделено время, когда родственники могут прийти и помолиться за здравие наших защитников.

Радий Хабиров поручил проработать данный вопрос с духовными лидерами Башкирии и подчеркнул, что ранее об этом были достигнуты предварительные договоренности.

Инициатива вызвала живой интерес среди верующих и лидеров традиционных конфессий региона.

Фото №2 - В Башкирии будут проводить молебны за воинов СВО

Это серьезное испытание для нашей страны, сегодня во всех мечетях и храмах возносятся молитвы в честь воинов, мужественно защищающих суверенитет и независимость нашей страны, мужественно противостоящих темным силам. Мы, мусульмане республики, полностью поддерживаем обращение Главы Башкирии об усилении духовной поддержки наших воинов и их близких. Народы нашей Отчизны всегда отличались единством и сплоченностью в противостоянии захватчикам и сегодня в преддверии 80-летия Победы мы не должны забывать славные традиции предков. Будем молиться о победе наших мужественных воинов и уделять особое внимание их родным и близким. Да поможет Всевышний в победе сил добра над злом, которое пытается распространиться на весь мир.

Талгат Сафа Таджуддин, Верховный муфтий России
Фото №3 - В Башкирии будут проводить молебны за воинов СВО

Мы откликнулись на призыв Главы республики Радия Фаритовича Хабирова оказать помощь, прежде всего духовную, родным и близким бойцов СВО. Ежедневно в каждом храме и монастыре Башкирии совершаются молитвы, специальные поминовения воинов СВО. На каждой божественной литургии мы молимся о здравии и упокоении погибших воинов. Во всех приходах епархий нашей митрополии, особенно кафедральных соборах, отведены специальные дни, когда отдельно служатся молебны о здравии и панихиды об упокоении. В храм могут прийти все, независимо от вероисповедания: крещеные и некрещеные, о здравии мы молимся за всех. Нужно прийти и записать имена тех, за кого нужно помолиться. В каждый храм можно обратиться за любой духовной поддержкой. Мы еще решили в каждом храме установить день, чтобы родственники бойцов его знали, могли прийти и помолиться. В главном храме республики – кафедральном соборе Рождества Богородицы это понедельник, в 10.30 совершается отдельное молебствие. Мы молимся сами утром и вечером, но призываем родственников, чтобы они приходили и молились вместе с нами. Особенно матери, в Церкви считается, что молитва матери детей со дна моря поднимает. 

митрополит Никон, глава Башкортостанской митрополии Русской православной церкви (Московского Патриархата)
Фото №4 - В Башкирии будут проводить молебны за воинов СВО
Уфимская волна

С самого начала специальной военной операции наши имамы молятся за благополучие наших бойцов и за победу нашей Родины. Коллективная молитва лучше принимается Аллахом, поэтому в наших мечетях после каждой пятничной проповеди будут возноситься молитвы за победу наших бойцов, победу нашей Родины в СВО. Да услышит нас Всевышний и дарует нам стойкость и победу. 

Айнур Биргалин, председатель-муфтий Духовного управления мусульман Башкирии

Фото: ИА «Башинформ»

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