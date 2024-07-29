В Башкирии будут проводить молебны за воинов СВО

В
церквях и мечетях Башкирии проведут коллективные молебны в поддержку участников
специальной военной операции. С предложением о выделении для этих целей определенных
дней к духовным лидерам республики обратился руководитель региона Радий Хабиров
в ходе оперативного совещания правительства.
По
его словам, во время встреч с родными воинов, которые находятся в зоне СВО, многие
просят о том, чтобы в церквях и мечетях было выделено время, когда родственники
могут прийти и помолиться за здравие наших защитников.
Радий
Хабиров поручил проработать данный вопрос с духовными лидерами Башкирии и
подчеркнул, что ранее об этом были достигнуты предварительные договоренности.
Инициатива
вызвала живой интерес среди верующих и лидеров традиционных конфессий региона.
Это серьезное испытание для нашей страны, сегодня во всех мечетях и храмах возносятся молитвы в честь воинов, мужественно защищающих суверенитет и независимость нашей страны, мужественно противостоящих темным силам. Мы, мусульмане республики, полностью поддерживаем обращение Главы Башкирии об усилении духовной поддержки наших воинов и их близких. Народы нашей Отчизны всегда отличались единством и сплоченностью в противостоянии захватчикам и сегодня в преддверии 80-летия Победы мы не должны забывать славные традиции предков. Будем молиться о победе наших мужественных воинов и уделять особое внимание их родным и близким. Да поможет Всевышний в победе сил добра над злом, которое пытается распространиться на весь мир.
Талгат Сафа Таджуддин, Верховный муфтий России
Мы откликнулись на призыв Главы республики Радия Фаритовича Хабирова оказать помощь, прежде всего духовную, родным и близким бойцов СВО. Ежедневно в каждом храме и монастыре Башкирии совершаются молитвы, специальные поминовения воинов СВО. На каждой божественной литургии мы молимся о здравии и упокоении погибших воинов. Во всех приходах епархий нашей митрополии, особенно кафедральных соборах, отведены специальные дни, когда отдельно служатся молебны о здравии и панихиды об упокоении. В храм могут прийти все, независимо от вероисповедания: крещеные и некрещеные, о здравии мы молимся за всех. Нужно прийти и записать имена тех, за кого нужно помолиться. В каждый храм можно обратиться за любой духовной поддержкой. Мы еще решили в каждом храме установить день, чтобы родственники бойцов его знали, могли прийти и помолиться. В главном храме республики – кафедральном соборе Рождества Богородицы это понедельник, в 10.30 совершается отдельное молебствие. Мы молимся сами утром и вечером, но призываем родственников, чтобы они приходили и молились вместе с нами. Особенно матери, в Церкви считается, что молитва матери детей со дна моря поднимает.
митрополит Никон, глава Башкортостанской митрополии Русской православной церкви (Московского Патриархата)
С самого начала специальной военной операции наши имамы молятся за благополучие наших бойцов и за победу нашей Родины. Коллективная молитва лучше принимается Аллахом, поэтому в наших мечетях после каждой пятничной проповеди будут возноситься молитвы за победу наших бойцов, победу нашей Родины в СВО. Да услышит нас Всевышний и дарует нам стойкость и победу.
Айнур Биргалин, председатель-муфтий Духовного управления мусульман Башкирии