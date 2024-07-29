В Уфе задержали женщину, торговавшую суррогатным алкоголем на ж/д вокзале

В Уфе на железнодорожном вокзале задержали женщину, которая торговала на платформе «паленым» алкоголем и травила пассажиров поездов. Активисты проекта «Безопасная республика» по жалобам граждан выехали на место, чтобы вместе с сотрудниками линейного управления полиции проверить факт незаконной торговли.

В ходе контрольной закупки они приобрели несколько товаров у женщины, в том числе и суррогатный алкоголь в пластиковой таре без акцизных марок. Как сообщают активисты, в ходе задержания она угрожала им, также нарушительница сквернословила и ударила одного из сотрудников полиции.