ФК «Уфа» вничью сыграл с калининградской «Балтикой»

Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с финалистом Кубка России прошлого сезона – калининградской «Балтикой». Встреча в третьем туре Первой лиги завершилась со счётом 1:1.

Наша команда сумела открыть счёт в гостях, классный дальний удар удался Артёму Гуренко. В начале второго тайма сравнял счёт Сергей Пряхин. В концовке встречи несколько великолепных спасений совершил вратарь уфимцев Олег Баклов и помог команде завершить матч вничью.