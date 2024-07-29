«ФОК – это подарок судьбы»: как в Уфе работают футбольные манежи «ФИЗРА»

В марте этого года в Уфе открылись два новых спортивных объекта «ФИЗРА» на улице Максима Рыльского и Дуванском бульваре. Идея возведения футбольных манежей была рассмотрена в 2022 году на городском «Инвестчасе». Для реализации проектов привлекли субсидию по федеральной программе «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» Минспорта России. Сейчас там занимаются футболисты из муниципальных спортивных школ. Помимо этого, выделено время для тренировок всех желающих.
Рашид Фазлыев тренирует футболистов уже 30 лет. С 2008 года он работает наставником в 10-й спортивной школе. Только вот условий для занятий футболом в зале не было. Тренировались в основном на открытом воздухе, а это значит занятия нерегулярные и без серьезных результатов. Но теперь можно задуматься о перспективах – после открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса футболисты могут играть круглый год. На манеже два поля с искусственной травой. Общая площадь объекта – три тысячи квадратных метров.
Пропускная способность объекта составляет 960 человек в день. А тренироваться одновременно могут более 30 спортсменов. В ФОКе есть возможность заниматься футболом, настольным теннисом и фитнесом. В первую половину дня отведено время на бесплатные занятия.
По сравнению с прошлым годом желающих заниматься футболом стало больше. В новых манежах есть все условия для подготовки к соревнованиям разных уровней. Уже на следующей неделе воспитанники Рашида Фазлыева выступят на первенстве России.
Футбольные манежи «ФИЗРА-Р» и «ФИЗРА-Д» стали новыми спортивными объектами, построенными к 450-летию Уфы. Ежедневные тренировки в комфортных условиях и опытные наставники помогут воспитать новых башкирских чемпионов.