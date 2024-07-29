«ФОК – это подарок судьбы»: как в Уфе работают футбольные манежи «ФИЗРА»

В марте этого года в Уфе открылись два новых спортивных объекта «ФИЗРА» на улице Максима Рыльского и Дуванском бульваре. Идея возведения футбольных манежей была рассмотрена в 2022 году на городском «Инвестчасе». Для реализации проектов привлекли субсидию по федеральной программе «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» Минспорта России. Сейчас там занимаются футболисты из муниципальных спортивных школ. Помимо этого, выделено время для тренировок всех желающих.

Рашид Фазлыев тренирует футболистов уже 30 лет. С 2008 года он работает наставником в 10-й спортивной школе. Только вот условий для занятий футболом в зале не было. Тренировались в основном на открытом воздухе, а это значит занятия нерегулярные и без серьезных результатов. Но теперь можно задуматься о перспективах – после открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса футболисты могут играть круглый год. На манеже два поля с искусственной травой. Общая площадь объекта – три тысячи квадратных метров.

ФОК именно для нашей школы – это подарок судьбы. Это неожиданно, и мы даже не надеялись и не ждали. Нас просто перед фактом поставили: у 10-й школы будет свой зал. Рашид Фазлыев, тренер спортивной школы № 10

Пропускная способность объекта составляет 960 человек в день. А тренироваться одновременно могут более 30 спортсменов. В ФОКе есть возможность заниматься футболом, настольным теннисом и фитнесом. В первую половину дня отведено время на бесплатные занятия.

Что здесь важно. Дети из бюджетных школ в учебное время занимаются здесь, а вечером, когда взрослые приходят, это соответственно отбиваются деньги инвестора. Благодаря тому, что здесь приходят инвесторы, мы сумму тех денег, которые направляем на строительство ФОКов, увеличили в несколько раз. Это хороший проект. Мы очень благодарны нашему министру спорта. Вообще этот проект курирует зам председателя правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко, ему огромное спасибо. Ну и надеемся, что программа будет продолжаться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По сравнению с прошлым годом желающих заниматься футболом стало больше. В новых манежах есть все условия для подготовки к соревнованиям разных уровней. Уже на следующей неделе воспитанники Рашида Фазлыева выступят на первенстве России.

Пришел я сюда из-за своего брата. Он уговорил родителей записать нас в эту секцию. Это самый универсальный вид спорта и пользуется огромной популярностью в мире. Сам футбол я очень люблю. Это, как по мне, самый лучший вид спорта в мире. Даниэль и Эрик Геворкян