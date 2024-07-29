В Башкирии продолжают борьбу с последствиями дождей

В Дуванском районе из-за подъёма реки Юрюзань образовался перелив автодороги между селами Потаповка и Октябрьский. Высота составляет 40 см. Также подтоплены 4 придомовые территории в селе Бугульчан Куюргазинского района, где прибавила Белая.
Всего на контроле республиканского управления МЧС находятся также ситуации, связанные с подтоплением 34 придомовых территорий и 3 мостов в 9 районах. Угрозы затоплений нет.
В Учалинском районе спасатели доставляют продукты питания, необходимые медикаменты и питьевую воду для жителей д. Мулдашево, которые были отрезаны от большой земли дождевым паводком. Там работает лодочная переправа. В деревнях Азнашево, Шарипово и Кажаево есть объездные дороги, но пока проехать могут автомобили повышенной проходимости.