Подарок из ЛНР и новый учебный год: итоги совещания с Радием Хабировым

Радий Хабиров поручил начать восстановительные работы на территориях, пострадавших от подтоплений. Из-за аномального количества осадков в некоторых муниципалитетах размыло дороги и мосты. Тему подняли на оперативном совещании правительства. Также на заседании говорили о мерах поддержки участникам СВО и членам их семей.

Крепко жмёт руку Оскар Ситдиков не только главе республики, но и своему наставнику в его лице. На кителе отныне орден Шаймуратова. Будучи офицером, с первых дней он был на спецоперации. Сегодня — участник программы «Время героев», которая реализуется по поручению Президента России. Из 43 тыс. претендентов отобрали 83, в том числе офицера из Башкортостана. Наставником военнослужащего стал Радий Хабиров. Оскар Ситдиков уже стажируется в администрации главы республики.

Орден Салавата Юлаева прикрепили на форму замкомандира полка «Башкортостан» — подполковника Рустэма Шагабутдинова. 29 июня прошлого года Радий Хабиров вручил формированию боевое знамя — эта дата считается днем основания полка.

Здесь же показали подарок, приехавший в республику из города Красный Луч. Это коробка для пулеметной ленты — она имеет прямое отношение к легендарной 112-й Башкавдивизии.

Экспонат отправят на хранение в музей Башкирской кавалерийской дивизии в Демском районе Уфы. На совещании вновь говорили о помощи бойцам и их семьям. Тема остается приоритетной для региона. Сегодня в республике есть 39 мер поддержки. В скором времени появится единый реестр военнослужащих, система электронного взаимодействия ускорит процессы решения вопросов бойцов.

Аномальные дожди утихли, а вот последствия еще придется разгребать. Слово на заседании дали главам больше всего пострадавших районов — Абзелиловского, Белорецкого и Учалинского. Размыло в деревнях не только дороги, но и мосты, подтопило дома. Радий Хабиров поблагодарил службы за работу в непростые дни и поручил начать восстановление.

В течение двух недель понять, что мы должны сделать, и закрепить это финансово. Часть вещей в текущем режиме, часть вещей — на следующий год через программу «фонящих» дорог. Все эти вещи нужно сделать. Может быть, есть семья экономически некрепкая, будет необходима помощь. Это тоже наша зона ответственности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике началась подготовка к учебному году. У детей будут не только новые канцтовары, но даже школы. Это те здания, которые попали в федеральную программу капитального ремонта. Их в республике 31, выделенная сумма на обновление в этом году больше 1,5 млрд рублей.

По двухлетним объектам, основной объём работы, который должен быть завершён к 2025 году, мониторинг по ним мы также ведём. Там хорошо, достаточно движемся мы. Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан