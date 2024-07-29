В Башкирии отремонтируют центры занятости

Все 68 центров занятости населения в Башкортостане отремонтируют до конца года. Модернизация проводится в рамках нацпроекта «Демография». Это не только улучшенный внешний облик учреждений, но и новые услуги, элементы комфортной среды, оптимизация всех процессов.
Больше никакой живой очереди. Куда конкретно обратиться по интересующему вопросу, посетители центра занятости населения Орджоникидзевского района Уфы теперь видят на большом экране. После модернизации все процессы в учреждении оптимизировали, что позволило качественно обрабатывать каждое обращение.
Для соискателей создана комфортная среда. С новым оборудованием удобно обращаться гражданам с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Те, кто находятся в поисках работы, проходят ассоциативные тесты. Их результаты раскрывают черты характера гражданина и анализируют, подходит ли ему выбранное направление.
А это центр занятости в Калининском районе Уфы. Здесь капитальный ремонт идет полным ходом. Он стартовал 15 июня. Уже завершены работы по демонтажу стен и гидроизоляции, уложена плитка, отштукатурены стены.
Фронт работ большой. Согласно плану, внешний вид кадрового центра изменится полностью. Интерьер обновленных учреждений выполнен в едином стиле. Однако, это лишь малая часть изменений.
Модернизация служб занятости проводится в рамках нацпроекта «Демография». В Башкортостане 68 кадровых центров, и все они будут обновлены до конца года. А там, где ремонт невозможен, строят модульные центры. Всего их будет 10, первые откроются в Сибае и селе Месягутово Дуванского района.
Полностью завершен ремонт в трех центрах занятости Башкортостана — в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске. Модернизация уже дает свои результаты. Среднее время ожидания приёма сократилось вдвое, соискатели стали быстрее находить работу, а уровень трудоустройства значительно вырос.