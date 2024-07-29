В Башкирии отремонтируют центры занятости

Все 68 центров занятости населения в Башкортостане отремонтируют до конца года. Модернизация проводится в рамках нацпроекта «Демография». Это не только улучшенный внешний облик учреждений, но и новые услуги, элементы комфортной среды, оптимизация всех процессов.

Больше никакой живой очереди. Куда конкретно обратиться по интересующему вопросу, посетители центра занятости населения Орджоникидзевского района Уфы теперь видят на большом экране. После модернизации все процессы в учреждении оптимизировали, что позволило качественно обрабатывать каждое обращение.

Если раньше мы сотрудничали с центром занятости, это была такая неплодотворная работа, то сейчас все по-другому. Отношение сотрудников, и даже сейчас мы видим результат, когда приходят кандидаты более подготовленные, именно с желанием работать, трудоустроиться. Светлана Брыкина, заместитель генерального директора по персоналу завода «Девон»

Для соискателей создана комфортная среда. С новым оборудованием удобно обращаться гражданам с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Те, кто находятся в поисках работы, проходят ассоциативные тесты. Их результаты раскрывают черты характера гражданина и анализируют, подходит ли ему выбранное направление.

Дальше я хочу обучиться от бюро трудоустройства, потому что у них очень разнообразный перечень обучения, и все-таки пойти по своей профессии, но чтобы у меня была профессиональная переподготовка. Светлана Байизова, соискатель

А это центр занятости в Калининском районе Уфы. Здесь капитальный ремонт идет полным ходом. Он стартовал 15 июня. Уже завершены работы по демонтажу стен и гидроизоляции, уложена плитка, отштукатурены стены.

Сейчас приступили к монтажу охранной, пожарной сигнализаций, системы связи, видеонаблюдения и к электромонтажным работам. Планируем сдать в августе месяце по контракту. Олег Игошин, директор строительной компании

Фронт работ большой. Согласно плану, внешний вид кадрового центра изменится полностью. Интерьер обновленных учреждений выполнен в едином стиле. Однако, это лишь малая часть изменений.

Внедряем принципы клиентоцентричности, мы оказываем услуги на принципах жизненной ситуации, бизнес-ситуации. Мы составляем портреты клиента, мы составляем маршрут клиента. И, таким образом, в целом, в совокупности, мы рассчитываем, что наши услуги станут гораздо более доступными, более привлекательными для наших граждан. Ридан Ахьямов, директор Республиканского центра занятости населения

Модернизация служб занятости проводится в рамках нацпроекта «Демография». В Башкортостане 68 кадровых центров, и все они будут обновлены до конца года. А там, где ремонт невозможен, строят модульные центры. Всего их будет 10, первые откроются в Сибае и селе Месягутово Дуванского района.