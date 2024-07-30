Школьник из Уфы одержал победу в Международной химической олимпиаде

Учащийся Уфимского Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов получил золотую медаль Международной химической олимпиады, которая проходила в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Правительства страны.
Всего школьники из России завоевали четыре золотых медали. Победителей поздравил министр просвещения Сергей Кравцов.
Напомним, Вадим Харисов трижды одерживал победу на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии. Также он был медалистом Международной Менделеевской и Всемирной олимпиад по химии. А минувшей весной школьник победил на Международной менделеевской олимпиаде в Шэньчжэне (Китай).
Фото: Правительство РФ