Школьник из Уфы одержал победу в Международной химической олимпиаде

Это достижение демонстрирует ваши выдающиеся знания и умения в области химии и смежных наук. Вы в очередной раз доказали, что можете успешно конкурировать с лучшими учениками из разных стран. Уверен, этот успех станет началом дальнейших достижений в профессиональной деятельности на благо развития нашей страны.

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ