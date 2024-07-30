Школьник из Уфы одержал победу в Международной химической олимпиаде

Учащийся Уфимского Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов получил золотую медаль Международной химической олимпиады, которая проходила в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Правительства страны.

Фото №1 - Школьник из Уфы одержал победу в Международной химической олимпиаде

Всего школьники из России завоевали четыре золотых медали. Победителей поздравил министр просвещения Сергей Кравцов.  

Это достижение демонстрирует ваши выдающиеся знания и умения в области химии и смежных наук. Вы в очередной раз доказали, что можете успешно конкурировать с лучшими учениками из разных стран. Уверен, этот успех станет началом дальнейших достижений в профессиональной деятельности на благо развития нашей страны. 

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

Напомним, Вадим Харисов трижды одерживал победу на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии. Также он был медалистом Международной Менделеевской и Всемирной олимпиад по химии. А минувшей весной школьник победил на Международной менделеевской олимпиаде в Шэньчжэне (Китай).

Фото: Правительство РФ

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