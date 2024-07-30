В Башкирии на контроле спасателей остаются 18 ситуаций по дождевому паводку

В Башкирии спасатели республиканского госкомитета по ЧС продолжают контролировать 18 ситуаций в 9 муниципалитетах, которые связаны с прохождением дождевого паводка. Речь идет об Абзелиловском, Бурзянском, Белорецком, Учалинском, Салаватском, Куюргазинском, Мелеузовском, Дуванском и Караидельском районах.

По состоянию на 09:00 в селе Уразово Учалинского района на реке Урал за сутки вода прибавила 110 см. Текущий уровень – 228 см, выход на пойму – при 150 см.

В селе Большеустьикинское Мечетлинского района на реке Ай вода поднялась на 83 см. Текущий уровень – 423 см, выход на пойму – при 325 см.

В Салавате на реке Белой за прошедшие сутки уровень воды поднялся на 38 см. Текущий уровень – 446 см, выход на пойму – при 453 см.