В Башкирии парапланерист приземлился на голову туристке

В Башкирии у горы Торатау произошёл несчастный случай. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МЧС.
На вершине шихана на одну из туристок приземлился парапланерист. Девушка получила перелом руки и другие травмы и не смогла самостоятельно передвигаться в дальнейшем. На вершину прибыли спасатели с носилками.
Специалисты оказали пострадавшей первую помощь, а после транспортировали вниз. Девушку госпитализировали в больницу Стерлитамака. Парапланерист получил незначительные ушибы.
Фото: МЧС по РБ.