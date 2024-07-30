В Башкирии семья застряла в лесу

В Краснокамском районе помощь спасателей потребовалась семье на автомобиле. Родители и двое детей застряли в лесу.
Известно, что инцидент произошёл в Уразаевском лесу. Семья вызвала эвакуатор, который в короткое время вытащил машину. Медицинской помощи не требовалось.
В Госкомитете по ЧС напомнили о мерах предосторожности:
— обращайте внимание на погодные условия и состояние дорожного полотна;
— соблюдайте скоростной режим и ПДД;
— не забывайте, что в ваших руках не только ваша жизнь, но и жизнь других людей;
— в экстренной ситуации звоните «112».