В Башкирии семья застряла в лесу

В Краснокамском районе помощь спасателей потребовалась семье на автомобиле. Родители и двое детей застряли в лесу.

Фото №1 - В Башкирии семья застряла в лесу

Известно, что инцидент произошёл в Уразаевском лесу. Семья вызвала эвакуатор, который в короткое время вытащил машину. Медицинской помощи не требовалось.

В Госкомитете по ЧС напомнили о мерах предосторожности:

— обращайте внимание на погодные условия и состояние дорожного полотна;

— соблюдайте скоростной режим и ПДД;

— не забывайте, что в ваших руках не только ваша жизнь, но и жизнь других людей;

— в экстренной ситуации звоните «112».

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