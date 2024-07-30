Боец из Башкирии первую годовщину свадьбы встречает в зоне СВО

Боец из Башкортостана первую годовщину свадьбы встречает на службе. Военнослужащий с позывным «Кувалда» ровно год находится в зоне СВО и год как расписался с женой. Вместе с ним служит его сын, боец с позывным «Стерля». Оба – в расположении полка «Башкортостан».
Военнослужащие по контракту от Башкортостана теперь получают подъемные до 1 миллиона рублей. Сумма увеличена по поручению Радия Хабирова. Она формируется за счет единовременной выплаты, которая составляет 505 тысяч, и выплат от Минобороны и муниципалитетов. Жители Башкортостана, желающие подписать контракт с Министерством обороны России, могут обратиться в ситуационный центр по номеру 122, а также в офисы МФЦ «Мои документы».
Также действуют почти 40 мер поддержки для семей и близких участников спецоперации, в том числе бесплатный проезд на общественном транспорте для детей бойцов, бесплатное горячее питание для школьников и студентов колледжей, освобождение от уплаты транспортного налога. Кроме того, мобилизованным из республики не придётся платить за газ и воду.