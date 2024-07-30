Житель Башкирии толкнул женщину с лестницы

В Башкирии вынесли новый приговор мужчине, который толкнул женщину с лестницы. Инцидент произошёл ещё в ноябре 2022 года.
Они находились на лестничной площадке здания, когда мужчина подошёл к женщине, которая опиралась на перила, и толкнули её в грудь. Женщина упала с высоты 186 см. Врачи диагностировали у неё множественные переломы позвоночника.
Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно. Также он обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.