Житель Башкирии толкнул женщину с лестницы

В Башкирии вынесли новый приговор мужчине, который толкнул женщину с лестницы. Инцидент произошёл ещё в ноябре 2022 года.

Они находились на лестничной площадке здания, когда мужчина подошёл к женщине, которая опиралась на перила, и толкнули её в грудь. Женщина упала с высоты 186 см. Врачи диагностировали у неё множественные переломы позвоночника.