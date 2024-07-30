Волонтёры Уфимского района плетут масксети для бойцов СВО

«Своих не бросаем» – девиз волонтеров Ольховского сельсовета. Жители Уфимского района плетут маскировочные сети для российских бойцов.

Одним движением ткань режется сразу на несколько полос. Это заготовка лент для будущей маскировочной сети. Кстати, этот станок сельчане сделали сами. Осенью прошлого года жители села Ольховое вместе с руководством местной школы решили собрать группу активистов для плетения маскировочных сетей. Теперь они регулярно собираются в доме культуры.

Перед началом работы активисты обратились за помощью к волонтерам соседнего села Чесноковка, чтобы узнать технологию плетения сетей. Каждый ее вид служит для определенных целей. Такие станки помогают ускорить процесс сборки. Работать за ним могут одновременно четыре человека.