В Уфе водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии

В Уфе на пересечении улиц Мингажева и 50 лет Октября водитель, управляя автомобилем «Шевроле Авео», сбил 87-летнюю женщину. Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, она переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

После ДТП пострадавшая с различными травмами самостоятельно обратилась в медучреждение. Водитель с места происшествия уехал.

Госавтоинспекторы установили личность водителя. С его слов, после ДТП он остановился и предложил бабушке подвезти ее в больницу, но она отказалась. Водитель лишен водительских прав сроком на 1 год.