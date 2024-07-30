В Башкирии прошёл фестиваль «На Рахате»

Парьтесь в бане, а не в жизни. В минувшие выходные в Кармаскалинском районе прошёл международный фестиваль здоровья и туризма «На Рахате». Он посвящен культуре банного отдыха. Также на его площадке прошел финал чемпионата России по коллективному парению и отборочный этап Приволжья по банному мастерству. Гостей фестиваля ждала насыщенная шоу-программа, мастер-классы.

Банный мастер должен владеть несколькими техниками парения. В этом он сродни массажисту. Главное — это фигуры взмахов. А метод парения с двумя вениками способны выдержать только закаленные в парилке люди. Познакомиться с профессиональными пармастерами и просто сходить в баню в загородном клубе собралось более 6 тыс. желающих.

Дело в том, в каком состоянии Вы оказываетесь после бани. Париться можно по-разному. Показываю немного особенные техники, которые никто не показывает. Евгений Садилов, пармастер

Главной зоной стал городок, где были представлены более 30 банных комплексов со всей страны. Здесь же проходил и финал Чемпионата России по коллективному парению, и Отборочный этап по банному мастерству Приволжья. Принять участие и посмотреть приехали как профессионалы, так и любители.

Программа у меня сегодня называлась «Герои спорта». Она прошла, и получилось всё замечательно — люди получили эмоции и удовлетворение. А самое главное в бане — это когда человек вышел оттуда перезагруженный. Сергей Зоркин, участник чемпионата России по коллективному парению

Профессионально баней я занимаюсь более 10 лет. Вот такие вот масштабные фестивали — они только развиваются, и на самом деле это очень хорошо. Я очень рад, что в Уфе проходит такой фестиваль. Владимир Малышев, действующий чемпион России по банному мастерству

На площадке развернулись зоны гастрофестиваля, где можно было отведать блюда кухонь мира. Кроме того, всех ждали открытые мастер-классы.

Мастер-класс посетили травы Башкирии, очень понравилось. Спасибо за организацию такого праздника. Рашида Кунафина, гостья фестиваля

В этом году фестиваль расширил свою программу, кроме развлекательной была ещё и деловая, посвященная темам поддержки здоровья, социальной сферы и туризма. Участниками стали как федеральные, так и зарубежные эксперты.

Приехало очень много экспертов и бизнесменов, которые сегодня объединяют усилия в развитии туризма у нас в республике Башкортостан. Много международных гостей — это Китай, Узбекистан и Белоруссия. Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Принимаем участие в международном фестивале здоровья и туризма — это первый наш опыт. Буду рассказывать про наш санаторий, как мы лечим, как изменяем программы, где будут в основном программы здоровьем здоровым и здоровье сбережения, активное долголетие. Изольда Каримова, начальник по медицинской части санатория