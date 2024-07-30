В Башкирии прошёл фестиваль «На Рахате»

Парьтесь в бане, а не в жизни. В минувшие выходные в Кармаскалинском районе прошёл международный фестиваль здоровья и туризма «На Рахате». Он посвящен культуре банного отдыха. Также на его площадке прошел финал чемпионата России по коллективному парению и отборочный этап Приволжья по банному мастерству. Гостей фестиваля ждала насыщенная шоу-программа, мастер-классы.
Банный мастер должен владеть несколькими техниками парения. В этом он сродни массажисту. Главное — это фигуры взмахов. А метод парения с двумя вениками способны выдержать только закаленные в парилке люди. Познакомиться с профессиональными пармастерами и просто сходить в баню в загородном клубе собралось более 6 тыс. желающих.
Главной зоной стал городок, где были представлены более 30 банных комплексов со всей страны. Здесь же проходил и финал Чемпионата России по коллективному парению, и Отборочный этап по банному мастерству Приволжья. Принять участие и посмотреть приехали как профессионалы, так и любители.
На площадке развернулись зоны гастрофестиваля, где можно было отведать блюда кухонь мира. Кроме того, всех ждали открытые мастер-классы.
В этом году фестиваль расширил свою программу, кроме развлекательной была ещё и деловая, посвященная темам поддержки здоровья, социальной сферы и туризма. Участниками стали как федеральные, так и зарубежные эксперты.
На протяжении двух дней здесь работала ярмарка, где все желающие могли приобрести разные виды веников, банных принадлежностей. В том числе и травы Башкирии, чай из которых является неотъемлемой частью банной культуры республики.