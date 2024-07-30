Команда из Башкирии дебютировала в гонках на гаревой дорожке

Во Владивостоке прошёл матч командного чемпионата России по гонкам на гаревой дорожке. Местный «Восток» на стадионе «Авангард» принимал команду «Башкирия» из Октябрьского. Если для хозяев трека эта гонка стала пятой и предпоследней в рамках чемпионата этого года, то для коллектива из Башкортостана — дебютной.
С первых заездов дальневосточники вырвались вперёд, и ко второй серии их преимущество составляло 12 очков. «Башкирия» сокращала своё отставание. Перед финальными заездами разница составляла 4 балла. Заключительный отрезок гонки сложился в пользу хозяев. Итоговый счёт 49:41 в пользу клуба «Восток». Этот результат позволил приморцам возглавить таблицу командного чемпионата России. Ответная гонка состоится 9 сентября в Октябрьском.