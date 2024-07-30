Команда из Башкирии дебютировала в гонках на гаревой дорожке

Во Владивостоке прошёл матч командного чемпионата России по гонкам на гаревой дорожке. Местный «Восток» на стадионе «Авангард» принимал команду «Башкирия» из Октябрьского. Если для хозяев трека эта гонка стала пятой и предпоследней в рамках чемпионата этого года, то для коллектива из Башкортостана — дебютной.