В Башкирии прошла IX Спартакиада республики среди пенсионеров

В Нефтекамске прошла IX Спартакиада республики среди пенсионеров. Участие приняли 25 команд мужчин и женщин. Они состязались в дартсе, сдаче комплекса ГТО, настольном теннисе, плавании, шахматах, электронной стрельбе и комбинированной эстафете. Организаторы отмечают, что с каждым годом растет количество команд.

В этом году самой старшей участнице было 83 года. К слову, многие «серебряные» спортсмены далеко не новички на этих соревнованиях. У кого-то уже есть медали.

Соревнования по плаванию прошли в бассейне нового спорткомплекса «Амфибия», который распахнул свои двери в преддверии соревнований. Он был построен на основе государственно-частного партнерства при поддержке главы республики Радия Хабирова.