В Уфе фонд музея 112-й Башкавдивизии пополнился новым экспонатом

Коробка от ленты пулемета «Максим» уже выставлена в зале, где сотрудники музея проводят экскурсии, рассказывая о Великой Отечественной войне. Накануне главе республики Радию Хабирову ее вручили на оперативном совещании в подарок от администрации Красного Луча.

Коробка была найдена в местах сражений башкирских конников. Сразу было принято решение передать ее в музей дивизии. Герой России Минигали Шаймуратов погиб под Штеровкой, которая расположена всего в нескольких километрах от Красного Луча. И, по всей видимости, место, где нашли коробку пулеметной ленты, стало одним из последних, где сражался легендарный комдив.