В Уфе прошла четвертая встреча глав высших органов аудита стран БРИКС

Представители стран БРИКС сегодня в Башкортостане подписали уфимскую декларацию, в рамках которой будут развивать свои страны. В Конгресс-холле прошла четвёртая встреча глав высших органов аудита содружества. Ранее площадками для делового мероприятия становились Пекин и Нью-Дели, а в 2020 году встреча прошла в формате видеоконференции.
Четвертая по счету встреча высших органов аудита стран БРИКС проходит спустя ровно 10 лет после саммита, который проводили в этих же стенах в Уфе. Правда, тогда здесь висело всего пять флагов стран-участниц. Теперь их вдвое больше за счёт расширения БРИКС.
Список пополнили Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия, Иран и Саудовская Аравия. Как отметил председатель Счетной палаты России Борис Ковальчук, большая честь проводить первую встречу глав высших органов аудита БРИКС в расширенном составе.
Значимость встречи в Уфе отметил и Глава Башкортостана. Радий Хабиров акцентировал внимание на усиливающейся роли и значении БРИКС в мировой политике.
Уфимская декларация — ключевой документ, который подписали представители мирового сообщества. Основная мысль — участники и дальше будут обеспечивать устойчивое социальное и экономическое развитие своих стран. Большую роль в этой работе выполняет аудит, оценивая эффективность использования государственных ресурсов.
Такие встречи — прежде всего возможность обменяться опытом. Бразилия, например, — один из лидеров по внедрению передовых технологий, например, искусственного интеллекта, в систему аудита.
Изначально инициатором подобных встреч выступил Китай. Глава Национального управления по аудиту Хоу Кай рассказал о масштабных проверках во всех сферах жизни страны. Одна из основных целей — выявление и борьба с бедностью. Итог — не так давно в стране ликвидировали абсолютную бедность, причем на 10 лет раньше запланированного срока.
Один из важных принципов подписанной уфимской резолюции — «никого не оставить позади». Он призывает учитывать многообразие национальных специфик и интересов, культурную идентичность и духовно-нравственные ценности всех стран БРИКС при достижении целей устойчивого развития.
Экономическая политика определяется национальными правительствами, эффективность работы которых и проверяют высшие органы аудита. Не последнюю роль здесь играют и контрольно-счетные палаты на местах, представители которых также присутствовали на встрече.
Неразрывно в контексте развития стран стоит зеленая повестка, в частности, речь о глобальном потеплении. В тексте уфимской декларации стороны утвердили положение о мерах по борьбе с изменениями климата, обеспечении доступности чистой энергии и реализации справедливого энергоперехода, учитывающего интересы всех стран БРИКС. Результаты работы участники договорились представить на следующей встрече, которая пройдет в 2026 году.