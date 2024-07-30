В Уфе прошла четвертая встреча глав высших органов аудита стран БРИКС

Представители стран БРИКС сегодня в Башкортостане подписали уфимскую декларацию, в рамках которой будут развивать свои страны. В Конгресс-холле прошла четвёртая встреча глав высших органов аудита содружества. Ранее площадками для делового мероприятия становились Пекин и Нью-Дели, а в 2020 году встреча прошла в формате видеоконференции.

Четвертая по счету встреча высших органов аудита стран БРИКС проходит спустя ровно 10 лет после саммита, который проводили в этих же стенах в Уфе. Правда, тогда здесь висело всего пять флагов стран-участниц. Теперь их вдвое больше за счёт расширения БРИКС.

Список пополнили Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия, Иран и Саудовская Аравия. Как отметил председатель Счетной палаты России Борис Ковальчук, большая честь проводить первую встречу глав высших органов аудита БРИКС в расширенном составе.

Мы собрались в Уфе — столице одного из наиболее развитых регионов России — Башкортостане. И это неслучайно. В этом же здании в 2015 году состоялись саммиты БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Та встреча дала серьезный импульс к развитию не только этих двух организаций. Новое качество приобрела Уфа. Наряду со своим статусом крупного промышленного и образовательного центра, перекрестка культур, она стала местом проведения значимых международных мероприятий. Этот год для Уфы особенный — 450 лет. Основные юбилейные мероприятия пройдут здесь же в конце августа. Надеюсь, что такая энергетика будет способствовать и нашей успешной работе. Борис Ковальчук, председатель Счетной палаты Российской Федерации

Значимость встречи в Уфе отметил и Глава Башкортостана. Радий Хабиров акцентировал внимание на усиливающейся роли и значении БРИКС в мировой политике.

Многие страны хотят присоединиться к этому содружеству равных партнёров. Создание своей расчётно-платежной системы BRICS Bridge станет новым важным шагом для укрепления нового справедливого миропорядка. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уфимская декларация — ключевой документ, который подписали представители мирового сообщества. Основная мысль — участники и дальше будут обеспечивать устойчивое социальное и экономическое развитие своих стран. Большую роль в этой работе выполняет аудит, оценивая эффективность использования государственных ресурсов.

Такие встречи — прежде всего возможность обменяться опытом. Бразилия, например, — один из лидеров по внедрению передовых технологий, например, искусственного интеллекта, в систему аудита.

Изначально инициатором подобных встреч выступил Китай. Глава Национального управления по аудиту Хоу Кай рассказал о масштабных проверках во всех сферах жизни страны. Одна из основных целей — выявление и борьба с бедностью. Итог — не так давно в стране ликвидировали абсолютную бедность, причем на 10 лет раньше запланированного срока.

Один из важных принципов подписанной уфимской резолюции — «никого не оставить позади». Он призывает учитывать многообразие национальных специфик и интересов, культурную идентичность и духовно-нравственные ценности всех стран БРИКС при достижении целей устойчивого развития.

Экономическая политика определяется национальными правительствами, эффективность работы которых и проверяют высшие органы аудита. Не последнюю роль здесь играют и контрольно-счетные палаты на местах, представители которых также присутствовали на встрече.