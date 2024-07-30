В Башкирии в сельском ДК проходит капитальный ремонт

В селе Рощинский Стерлитамакского района проходит капитальный ремонт Дворца культуры. Жителей ждет полностью обновленный ДК с танцевальными залами. Реконструкция проходит в рамках нацпроекта «Культура». Модернизация началась в мае и завершится в сентябре.

Вместо народной музыки — звуки строительных инструментов. С мая этого года в ДК села Рощинский ведется капитальный ремонт. Согласно проекту, полностью обновят второй этаж здания, идут внутренние отделочные работы. Старые окна меняют на пластиковые.

Ранее здесь протекала кровля. Сейчас ведется устройство напольного и потолочного покрытия, обновление инженерных сетей. В Стерлитамакском районе проводится ремонт еще в четырех учреждениях культуры. Их благоустраивают за счет республиканской программы «Поддержка местных инициатив» и проекта «Реальные дела».

Руководство республики уделяет особое внимание развитию культуры в Башкортостане и привлечению в сёла молодых специалистов. Именно на решение кадровой проблемы направлена программа «Земский работник культуры», реализуемая по инициативе Главы Башкортостана с 2021 года. Кроме того, Радий Хабиров отметил, что сегодня культура и нравственные ценности являются фундаментом общества.