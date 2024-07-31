В Стерлитамаке прошёл второй этап фестиваля «Башкирское долголетие»

В Стерлитамаке прошёл второй этап республиканского фестиваля «Лучшие муниципальные практики по программе «Башкирское долголетие». Он реализуется благодаря поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан. Основная цель – раскрыть потенциал людей «серебряного» возраста. В фестивале приняли участие 11 команд.

Для участия в фестивале, который прошёл в Стерлитамакском филиале Уфимского университета науки и технологий, они представили видеоролики и визитные карточки, где рассказали, насколько активно у них реализуется «Башкирское долголетие». Были охвачены разные направления: «Здоровье», «Обучение», «Туризм», «Физическая культура», «Творчество» и «Волонтёрство». Команда, победившая в отборочных турах, представит свой коллектив 27 августа на финальном этапе в ГКЗ «Башкортостан».