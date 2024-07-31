Владимир Путин подписал указ о выплатах за службу по контракту в зоне СВО

Глава государства Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате участникам военной операции. Ее размер составит 400 тысяч рублей, сообщают федеральные СМИ.

Выплата распространяется на тех добровольцев, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, жители Башкирии с учетом региональных надбавок получат выплату в размере до 1,2 млн рублей.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.