Мастерица из Уфы шьёт этнические сумки к юбилею города

«Учпочмак» и «Кущтанащ» – так называются сумки, которые отшивает башкирская ремесленница. Алёна Думчева запустила коллекцию изделий к юбилею столицы. В орнаменты продукции вшита дата и название города. Для своих сумок мастерица использует белорусский лён.

«Учпочмак» и «Кущтанащ» отшиваются изо льна. Каждая такая сумка – с сюрпризом внутри. Мастерица наполняет их продукцией, брендовой в республике: бальзамом и чаем из башкирских трав, деревянной кружкой и, конечно, медом разных сортов. В коллекции есть даже переноска для пирогов. Для тех, кто любит есть их с пылу с жару, к сумке вместо ручек приделаны съемные деревянные ложки.

Есть среди сумок и совсем маленькие шоперы – туда поместится разве что брелок или наушники. Цена – 450 рублей. И это число так или иначе зашифровано в каждом изделии. Причудливый орнамент – не просто украшение, в нем кроется важная дата. Коллекция создавалась мастерицей к юбилею столицы.

Отшивает Алена также футболки и худи, украшает их орнаментом – и вот уже изделие стало необычным. А этническая составляющая привлекает туристов. Одежда или сумки гармонично дополняют повседневный гардероб – они удобные и практичные.

Небольшая мастерская Алены Думчевой заработала в 2017 году. Название «МасЛЕНица» неспроста: в нем есть слово лён – главный материал в изделиях ремесленницы. Мастерица получала призы на федеральных конкурсах. Сейчас Алена уже проводит мастер-классы для желающих. Узнав о том, что городу нужна сувенирка к юбилею, решила обновить свою коллекцию.