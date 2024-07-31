В Башкирии иностранец угрожал мужчине пистолетом

В Кумертау расследуют вооруженный конфликт между иностранным гражданином и местным жителем.
Между мужчинами произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений из-за денег. Иностранец сначала угрожал оппоненту пистолетом, а потом выстрелил.
Как сообщили в МВД региона, иностранный гражданин находился на территории России с нарушением миграционного законодательства и уже не раз привлекался к административной ответственности.
По решению суда на иностранца наложен штраф без выдворения за пределы нашей страны. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.