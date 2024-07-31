В Уфе хирурги удалили у 40-летней пациентки гигантскую опухоль

В районную больницу по месту жительства поступила 40-летняя женщина. Она жаловалась на боли в животе, увеличение размеров живота и проблемы с мочеиспусканием, рассказывает министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своих соцсетях.

У нее диагностировали гигантскую опухоль, которая привела к увеличению матки до размеров 36-37 недель беременности. Пациентку экстренно направили в Уфу – в Республиканскую больницу имени Г.Г. Куватова, где врачи с помощью лапаротомии удалили женщине саму миому, матку и маточные трубы.

Операция прошла успешно, у пациентки восстановилось мочеиспускание, сейчас она уже дома.