В Уфе мужчина занимался развратными действиями, наблюдая за женщиной с ребёнком

В Уфе пожаловались на мужчину, который занимался непристойным поведением при матери с ребёнком.

Инцидент произошёл в июле. Известно, что мужчина является иностранным гражданином, который осуществляет трудовую деятельность на строительной площадке ЖК «Лайт». Именно там мужчина был замечен за развратными действиями. При этом он наблюдал за женщиной и ребёнком в коляске.