В Уфе мужчина занимался развратными действиями, наблюдая за женщиной с ребёнком

В Уфе пожаловались на мужчину, который занимался непристойным поведением при матери с ребёнком.

Фото №1 - В Уфе мужчина занимался развратными действиями, наблюдая за женщиной с ребёнком

Инцидент произошёл в июле. Известно, что мужчина является иностранным гражданином, который осуществляет трудовую деятельность на строительной площадке ЖК «Лайт». Именно там мужчина был замечен за развратными действиями. При этом он наблюдал за женщиной и ребёнком в коляске.

В Следственном комитете начали процессуальную проверку. Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о её результатах.

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