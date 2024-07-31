В Башкирии подтопило дорогу к детскому лагерю

Сам лагерь находится на возвышенности, поэтому угрозы затопления детского учреждения нет. На место происшествия дежурят специалисты поисково-спасательного отряда МЧС.

Для превентивных мер, мониторинга уровня воды и оказание необходимой помощи на месте дежурят спасатели. Имеется автомобиль повышенной проходимости и плавсредства. Эвакуация детей не требуется, дети всем необходимым обеспечены.

Добавим, в деревне Мулдашево Учалинского района, где смыло мост, уровень воды в реке снизился на 20 см, сообщает МЧС. Кроме того, в Бурзянском районе идут восстановительные работы на мосту возле деревни Саргая, который был разрушен.