Стало известно самочувствие девочки, которой впервые в Уфе пересадили костный мозг

Это большая трагедия и боль, когда ребёнок тяжело болен. С другой стороны, это большая ответственность для нас всех, потому что мы должны создать самые лучшие условия. Чтобы лечить тяжёлые заболевания, надо обладать и оборудованием для диагностики, и операционными, и высоким уровнем профессионализма врачей. Все эти три момента мы объединили здесь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан