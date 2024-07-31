Стало известно самочувствие девочки, которой впервые в Уфе пересадили костный мозг

Сутки после трансплантации. Накануне в Уфе провели первую в истории Башкортостана пересадку костного мозга. Операция прошла в новом Республиканском центре детской онкологии и гематологии, где есть необходимое оборудование и единственное в регионе криохранилище стволовых клеток. Пациенткой стала юная Алиса, которая борется с онкологическим заболеванием уже два года. Процедура длилась около пяти часов. Сейчас девочка восстанавливается и готовится к следующим этапам лечения.

Всё прошло хорошо, ребенок себя чувствовал на протяжении всего этого времени тоже хорошо. Никаких тяжелых последствий не было. Это очень здорово, что появилась такая возможность: близко к дому, никуда уезжать не нужно. Это огромный шанс для выздоровления ребенка.

Гульнур Дзюба, мама Алисы

Раньше маленьким пациентам приходилось уезжать на операции в другие регионы. Теперь благодаря открытому в Уфе Центру детской онкологии и гематологии можно получать качественное лечение дома. На строительство медучреждения направили 4 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. На объекте площадью почти 18 тыс. квадратных метров разместились онкологическое и гематологическое отделение, отделение радиологических исследований, молекулярно-генетическая лаборатория. Центр рассчитан на 92 пациента.

Это большая трагедия и боль, когда ребёнок тяжело болен. С другой стороны, это большая ответственность для нас всех, потому что мы должны создать самые лучшие условия. Чтобы лечить тяжёлые заболевания, надо обладать и оборудованием для диагностики, и операционными, и высоким уровнем профессионализма врачей. Все эти три момента мы объединили здесь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии