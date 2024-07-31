Стало известно самочувствие девочки, которой впервые в Уфе пересадили костный мозг

Сутки после трансплантации. Накануне в Уфе провели первую в истории Башкортостана пересадку костного мозга. Операция прошла в новом Республиканском центре детской онкологии и гематологии, где есть необходимое оборудование и единственное в регионе криохранилище стволовых клеток. Пациенткой стала юная Алиса, которая борется с онкологическим заболеванием уже два года. Процедура длилась около пяти часов. Сейчас девочка восстанавливается и готовится к следующим этапам лечения.
Раньше маленьким пациентам приходилось уезжать на операции в другие регионы. Теперь благодаря открытому в Уфе Центру детской онкологии и гематологии можно получать качественное лечение дома. На строительство медучреждения направили 4 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. На объекте площадью почти 18 тыс. квадратных метров разместились онкологическое и гематологическое отделение, отделение радиологических исследований, молекулярно-генетическая лаборатория. Центр рассчитан на 92 пациента.