Жительница Башкирии стала обладательницей титула «Бизнес-мама России – 2024»

Бизнес в декрете. Предпринимательница из Башкортостана стала обладательницей титула «Бизнес-мама России – 2024». Ксения Сатлыкова из Октябрьского – многодетная мама, которая уже в декрете открыла свое дело. Теперь успевает воспитывать троих детей и вдохновлять женщин в студии эстетической косметологии.

Как настоящий художник, аккуратными движениями кисти она преображает все вокруг: и женщин, которые приходят в студию, и свою жизнь. Новую профессию Ксения Сатлыкова освоила в декретном отпуске, решив сменить зал суда на косметологический кабинет.

На работе можно быть косметологом или юристом, но дома статус неизменный – маме троих детей нужно каждому уделить внимание. Со старшим Искандером нужно успеть обсудить школьные и спортивные дела – мальчик занимается футболом. С Евой – отрепетировать танец, а с младшим Саввой – поиграть.

Может быть, поэтому Ксения Сатлыкова отчасти спокойна за детей – друг за друга горой. Потому многодетная мама уделяет время и своему любимому делу. И даже решила бросить вызов, приняв участие в конкурсе «Бизнес-женщины России». И каждая участница получила удостоверение сторонника фонда «Женщины России».