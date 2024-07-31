В Уфу вернулся рекордсмен по роллер-спорту Леонид Парфенов

Тренировки по роллер-спорту на родной земле. Леонид Парфеньев родом из Уфы, но 12 лет назад он переехал в Боливию. Там он тренирует воспитанников и даже выступает сам. Сейчас Леонид готовится к новым стартам уже в родной Уфе.
В роллер-спорте Леонид Парфеньев с самого детства. Постигать азы начал еще в Уфе. Но, переехав в Боливию, любовь к этому виду спорта не утратил. Порой Леонид выступает в качестве наставника, но и про свои тренировки не забывает.
Он продолжает выступать на международных соревнованиях. Вернувшись в Россию на пару месяцев, не упускает возможности улучшать свои результаты. В середине июля, в составе сборной Республики, Леонид завоевал 4 золотые медали на соревнованиях в Омске. Помимо этого, улучшил два рекорда России на 500 и 1000 метров. Сейчас спортсмен вместе с командой готовится к чемпионату страны.
Целью визита Леонида в Уфу — встреча с близкими. Вместе с этим спортсмен не упустил возможности провести мастер-класс для юных роллеров. Он поделился своим опытом и настроил их на предстоящие старты.
Вообще, федерация роллер-спорта республики последние несколько лет отличается результатами. Наша команда входит в тройку лучших в стране в дисциплине «скоростное катание».
Уже в сентябре сезон у роллеров завершается. Спортсменам еще предстоит выступить на чемпионате страны в Магнитогорске в конце августа и на международном уфимском марафоне.