В Башкирии прошёл спортивный семейный праздник

В городах и районах республики прошел семейный выходной. Мероприятие инициировано министерством семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана и проводится по разным тематикам с 2018 года.

На этот раз оно было посвящено спортивному досугу и здоровому образу жизни. В Уфе участников ждала зарядка от чемпионов по боксу, далее мастер-класс провели футболисты.