В Башкирии прошёл спортивный семейный праздник

В городах и районах республики прошел семейный выходной. Мероприятие инициировано министерством семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана и проводится по разным тематикам с 2018 года.
На этот раз оно было посвящено спортивному досугу и здоровому образу жизни. В Уфе участников ждала зарядка от чемпионов по боксу, далее мастер-класс провели футболисты.
Кроме бокса и футбола, ребят ждали танцевальный конкурс, участие в квесте и дворовых играх «классики» и «12 палочек». Вместе с детьми задания проходили и родители. Помочь провести спортивный праздник пришли тренеры и атлеты из разных клубов города и федераций республики.