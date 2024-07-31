В Уфе хоккеисты школы Марата Азаматова готовятся к предстоящим соревнованиям

Мы проводим набор по возрастным категориям 2017, 2018, 2019 годов рождения. Занятия бесплатные, два или три тренера выходят на тренировки, занимаются с этими группами, есть тренер по вратарям.

Рамиль Юлдашев, директор школы им. М. М. Азаматова