В Уфе хоккеисты школы Марата Азаматова готовятся к предстоящим соревнованиям

Хоккеисты 2012 года рождения школы Марата Азаматова готовятся к дебюту на межрегиональных соревнованиях Сибирского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Игроки прошли сборы и уже в июле вернулись на лёд. Впереди у ребят насыщенный и непростой сезон, к которому нужно подойти готовым на все сто.
По розовым крагам легко понять, что наравне с мальчиками занимается и девочка. Малика Давлетбаева в хоккее уже семь лет, пришла в этот вид спорта по стопам брата. В будущем хочет играть в «Агидели», а своим кумиром называет Ольгу Сосину.
А вот Лев Киселёв начинал в хоккее полевым игроком, но после выбрал позицию вратаря. Как говорит Лев, вратарь — это 50% команды, и от него зависит почти всё. И к такой ответственности юный хоккеист готов.
Команда 2012-го года рождения завоевала право участвовать в группе С, третьей по статусу после двух элитных групп, в которой выступают юные хоккеисты, например, из «Салавата Юлаева», «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и других команд России.
Юные хоккеисты вышли с каникул четвёртого июля и успели провести сборы в тренировочном лагере. Уже неделю работают на льду, оттачивают технику и базовые элементы игры.
В этом сезоне сразу четыре команды школы им. Марата Азаматова сыграют в межрегиональном турнире Сибирского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Сейчас в соревнованиях — 53 школы, и уфимская занимает двадцать первое место, в республике сразу за «Салаватом Юлаевым». Цель — попасть в двадцатку.
Занятия в школе, которая базируется в Шакше, проводят пять раз в неделю, есть тренировки по ОФП и, конечно же, лёд. А в межсезонье на арене «Юлаевец» обновили систему освещения. К новому сезону в школе Азаматова готовы.