В Уфе хоккеисты школы Марата Азаматова готовятся к предстоящим соревнованиям

Хоккеисты 2012 года рождения школы Марата Азаматова готовятся к дебюту на межрегиональных соревнованиях Сибирского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Игроки прошли сборы и уже в июле вернулись на лёд. Впереди у ребят насыщенный и непростой сезон, к которому нужно подойти готовым на все сто. 

По розовым крагам легко понять, что наравне с мальчиками занимается и девочка. Малика Давлетбаева в хоккее уже семь лет, пришла в этот вид спорта по стопам брата. В будущем хочет играть в «Агидели», а своим кумиром называет Ольгу Сосину.

Чувствую, что они сильнее могут бросать, потому что я девочка, а они мальчики, по сути, мы одинаково играем, но они где-то сильнее, в остальном не уступаю никак.

Малика Давлетбаева, игрок команды 2012 г.р. школы им. М.М. Азаматова

А вот Лев Киселёв начинал в хоккее полевым игроком, но после выбрал позицию вратаря. Как говорит Лев, вратарь — это 50% команды, и от него зависит почти всё. И к такой ответственности юный хоккеист готов.

Я посмотрел телек, хоккей, мне понравилось, как сначала игроки забивали голы, я попросил на каток, побывал три года полевым, посмотрел на полевых, мне понравился вратарь Василевский, я попробовал стать вратарём.

Лев Киселёв, вратарь команды 2012 г.р. школы им. М.М. Азаматова
Фото №1 - В Уфе хоккеисты школы Марата Азаматова готовятся к предстоящим соревнованиям

Команда 2012-го года рождения завоевала право участвовать в группе С, третьей по статусу после двух элитных групп, в которой выступают юные хоккеисты, например, из «Салавата Юлаева», «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и других команд России.

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У нас очень дружный коллектив, считаю, что мы должны выиграть группу С, в прошлом году мы выступали третий тур в группе В, первую группу играли с Соликамском, сейчас соперники будут потяжелее, и в принципе хоккей уже нужно играть в пас, индивидуально не получится.

Кирилл Иванов, игрок команды 2012 г.р. школы им. М.М. Азаматова

Юные хоккеисты вышли с каникул четвёртого июля и успели провести сборы в тренировочном лагере. Уже неделю работают на льду, оттачивают технику и базовые элементы игры.

Все соперники серьёзные, мы готовимся, стараемся не покладая рук, у нас шестидневные тренировки, лёд, земля, полноценно работаем, очень серьезные соперники, «Заряд», школа Макарова, челябинские.

Дмитрий Ковтун, старший тренер команды 2012 г.р. школы им. М.М. Азаматова

В этом сезоне сразу четыре команды школы им. Марата Азаматова сыграют в межрегиональном турнире Сибирского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Сейчас в соревнованиях — 53 школы, и уфимская занимает двадцать первое место, в республике сразу за «Салаватом Юлаевым». Цель — попасть в двадцатку.

Мы проводим набор по возрастным категориям 2017, 2018, 2019 годов рождения. Занятия бесплатные, два или три тренера выходят на тренировки, занимаются с этими группами, есть тренер по вратарям.

Рамиль Юлдашев, директор школы им. М. М. Азаматова

Занятия в школе, которая базируется в Шакше, проводят пять раз в неделю, есть тренировки по ОФП и, конечно же, лёд. А в межсезонье на арене «Юлаевец» обновили систему освещения. К новому сезону в школе Азаматова готовы.

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