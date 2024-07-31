В Башкирии впервые провели пересадку костного мозга

Сутки после трансплантации. В Уфе провели первую в истории Башкортостана пересадку костного мозга. Операция прошла в новом Республиканском центре детской онкологии и гематологии. Пациенткой стала юная Алиса, которая борется с онкологическим заболеванием уже два года. Процедура длилась около пяти часов. Сейчас девочка восстанавливается и готовится к следующим этапам лечения. Съёмочная группа БСТ узнала о состоянии юной пациентки и о том, как проходила операция.

Чудо для Алисы, юной пациентки Республиканского центра детской онкологии и гематологии, случилось не в сказочной стране, а в родном Башкортостане. Она стала первой за всю историю региона, кому провели трансплантацию костного мозга. После операции прошли сутки, сейчас девочка находится в изоляции, восстанавливается после процедуры. Рядом мама. Пообщаться с нами Гульнур вышла буквально на пару минут.

Алиса уже около двух лет стремится к выздоровлению. После полугодовой ремиссии — снова рецидив и стены уже знакомой клиники, где она уже попадала в объективы камер БСТ на одном из праздников, проводимых в центре.

Операция, ради которой раньше приходилось выезжать в федеральные клиники, прошла в новом Республиканском центре детской онкологии и гематологии. Здесь созданы все условия для таких сложных процедур, ведь речь идет о работе с клеточными технологиями.

Именно в этой комнате и проходит забор биоматериала и сама трансплантация. Без разрезов и наркоза. Бережно и максимально комфортно для деток. Для этого комната оснащена удобными кроватями, ведь сама процедура длится около 3-5 часов. А биоматериал хранится в единственном в Башкортостане криохранилище стволовых клеток.

Трансплантация костного мозга — важный этап в лечении онкологических заболеваний. Благодаря ей удается сохранить необходимый организму человека биоматериал, который уменьшается либо исчезает при лучевой и химиотерапии.

Новый центр для лечения тяжелобольных детей создан при РДКБ. Масштабный проект реализовали в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На его строительство направили 4 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. В медучреждении разместились онкологическое и гематологическое отделение, отделение радиологических исследований, молекулярно-генетическая лаборатория. Центр рассчитан на 92 пациента.

По указу Президента, в рамках реализации национального проекта, при поддержке Главы Республики Башкортостан был реализован этот проект. Чтобы маленькие жители республики скорее выздоравливали и получали необходимую помощь. Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Глава республики отмечал, что объект долгожданный и главный в вопросе лечения онкозаболеваний. Его построили на год раньше запланированной даты, и сегодня центр не только принимает маленьких пациентов со всей республики, но и проводит сложные и жизненно необходимые операции.