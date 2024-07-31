В Уфу привезли финальную партию камня для колоннады на берегу Белой

Величественное сооружение станет украшением набережной в районе Монумента Дружбы. Это точная копия колоннады, которая находится в республике Абхазия.
4 суток в дороге и более 2,5 тыс. километров. Песчаник-ракушечник, из которого изготавливают колоннаду, везут из Кыргызстана. И это финальная поставка камня.
Строители, как огромный конструктор, собирают сооружение из 300 различных элементов. Колоннада высотой 12 м и длиной 30 м — точная копия той, что стоит в Сухуми. Специалисты выезжали в Абхазию и проводили 3D-сканирование объекта. Насладиться красотой главного украшения набережной можно будет как с берега, так и с теплохода.
В прошлом году в День Республики в основание будущей колоннады первый камень заложили глава республики Радий Хабиров и Президент Абхазии Аслан Бжания. Символично, что колоннада появится рядом с Монументом дружбы.
Башкортостан и Абхазию связывает дружба продолжительностью более века. В 20-е годы прошлого столетия Абхазия стала первой, кто помог Поволжью, когда разразился голод. Уфу и Сухум разделяют около 2 тыс. километров. А колоннада станет точкой притяжения, которая, несмотря на расстояния, соединит братские республики.