В Уфу привезли финальную партию камня для колоннады на берегу Белой

Величественное сооружение станет украшением набережной в районе Монумента Дружбы. Это точная копия колоннады, которая находится в республике Абхазия.

4 суток в дороге и более 2,5 тыс. километров. Песчаник-ракушечник, из которого изготавливают колоннаду, везут из Кыргызстана. И это финальная поставка камня.

Строители, как огромный конструктор, собирают сооружение из 300 различных элементов. Колоннада высотой 12 м и длиной 30 м — точная копия той, что стоит в Сухуми. Специалисты выезжали в Абхазию и проводили 3D-сканирование объекта. Насладиться красотой главного украшения набережной можно будет как с берега, так и с теплохода.

В прошлом году в День Республики в основание будущей колоннады первый камень заложили глава республики Радий Хабиров и Президент Абхазии Аслан Бжания. Символично, что колоннада появится рядом с Монументом дружбы.

Вот сзади вас перед нами Монумент Дружбы. Его воздвигли к 400-летию дружбы башкирского и русского народов. И сейчас мы закладываем очередную страничку дружбы. Это будет знак вечной дружбы наших народов. Нам есть чем гордиться и есть что хранить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан