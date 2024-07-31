«Сильнейший драйвер экономического развития»: эксперт об «Инвестчасах» в Башкирии

Для республики — вклад в развитие экономики региона, для местного населения — дополнительные рабочие места. Благодаря поддержке властей в Башкортостане растёт количество новых предприятий. В нашем регионе есть даже специальный инструмент по привлечению инвесторов — это заседания в формате «Инвестчаса». Интересные проекты с теми, кто хочет вложить свои деньги в республику, обсуждает Глава Башкортостана.

Гусеничные и чокерные есть, а вот с грейферным захватом трелевочные тракторы в России не выпускаются. Это первая предсерийная версия скиддера. Тяжелую технику для лесозаготовки разработали и планируют собирать в Башкортостане.

Не только этот проект является импортозамещающим. Производственно-технический центр «Кировец» выпускает детали для зарубежных тракторов и комбайнов, таким образом помогая сельчанам решить вопрос с нехваткой запасных частей в условиях западных санкций. Возможности для этого есть. Предприятие молодое и оснащено по последнему слову техники.

«Кировец» запустили в июле 2020 года. На открытие производственной технической базы предприятия приехал и глава республики. А чуть ранее проект её строительства в Кармаскалинском районе Радий Хабиров обсуждал на заседании в формате «Инвестчаса». Тогда и было принято решение — поддержать инвестора.

Благодаря участию в «Инвестчасе» в 2021 году и ощутимой господдержке запустить новое производство удалось и баймакским бизнесменам. Так, компания «Экопродукт» наладила выпуск сублимированного кобыльего молока и кумыса. Инвестпроект, получивший статус приоритетного, рассчитан до 2025 года.

Инвестиционные часы — это удобный способ диалога между властью и бизнесом. Ввел их глава республики Радий Хабиров. Такой формат работы позволяет сократить сроки рассмотрения инвестпроектов, а потом и оказания государственной поддержки. Благодаря такому подходу республика из середнячков инвестиционного климата в стране переместилась в лидеры рейтинга Агентства стратегических инициатив.

Среди мер господдержки — налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет, субсидии на возмещение затрат как на строительство инженерной инфраструктуры, так и приобретение оборудования. За 5 лет инициаторы приоритетных инвестиционных проектов получили от государства финансовую поддержку в размере более 21 млрд рублей.

Безусловно, идея «Инвестчасов», которые начал проводить Радий Фаритович, оказалась очень эффективной, это более тысячи реализованных проектов. Это стало сильнейшим драйвером экономического развития нашей республики. Рустам Камалов, кандидат экономических наук