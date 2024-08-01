В Башкирии наказали 19-летнего водителя-дрифтера

В Башкирии привлекли к ответственности юного водителя, который спровоцировал аварийную ситуации на дороге.

Во время мониторинга социальных сетей инспекторы ГАИ зафиксировали видеозапись, на который видно, как неустановленный водитель на ВАЗ устроил дрифт в посёлке Чишмы.

В тот же день правоохранители нашли нарушителя. Им оказался 19-летний местный житель, который ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. За горе-водителем числилось 28 неоплаченных штрафов на общую сумму 15 тысяч рублей.