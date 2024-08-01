В Башкирии семейная пара сошлась после поножовщины ради дочери

В Благовещенске перед судом предстала местная жительница, которую обвинили в нападении на супруга. История закончилась необычно.

Выяснилось, что супруги занимались ремонтом. После этого они решили выпить с родственниками и гостями. Вскоре мужчина начал ревновать свою возлюбленную к одному из собутыльников. Вспыхнула ссора. Во время конфликта мужчина нанёс супруге пощечину, а она взяла нож и ударила им мужа в живот. Мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали в брюшной полости колото-резаное ранение, которые оценивается как тяжкий вред здоровью.

В суде выяснилось, что супруги воспитывают 5-летнюю дочь. Мужчина отметил, что ребёнок очень скучает по матери, а сам он на супругу не держит зла. Женщина раскаялась. Сейчас супруги продолжают жить вместе.