В уфимской Деме вода затопила дорогу

В Демском районе столицы дождевой паводок привел к переливу дороги, которая ведет к СНТ «Козарез» и «Альбатрос». Протяженность этого участка в настоящее время составляет 5 м, глубина – 0,15 м, уточняет пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

В ведомстве отметили, что жителей садовых товариществ оповестили, никто из них в помощи не нуждается, на месте работают специалисты для мониторинга ситуации. В БашУГМС сообщили об уровне воды рек в пределах столицы.

за сутки река Белая прибавила 46 см, текущий уровень – 263 см;

за сутки река Уфа прибавила 117 см, текущий уровень – 427 см.

При этом в зоне возможного подтопления остаются дороги к СНТ «Озон», «Зеленый мыс» и между поселками Козарез и Романовка в Ленинском районе города.

На время прохождения паводка воздержитесь от посещения участков в указанных СНТ. В случае ухудшения обстановки в Ленинском районе для перевозки населения будет привлечена техника повышенной проходимости. пресс-служба УГЗ. г. Уфы