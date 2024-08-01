Хоббихорсинг и пони-спорт: что ждёт гостей фестиваля «Башкорт аты»

На международном фестивале «Башкирская лошадь» состоятся показательные выступления по хоббихорсингу – катанию на игрушечных лошадях. Программу готовят воспитанники конного клуба «Жуковский» Уфимского района. Кроме того, желающие смогут освоить на мероприятии технику верховой езды на пони.

Перед тем, как выпустить пони на очередную тренировку, его необходимо почистить и оседлать. Сами ребята в специальной экипировке. Для достижения успеха в этом виде спорта прежде всего важны ответственность и забота. Аиша Сарай не так давно пришла в конный клуб. За год тренировок девочка научилась мастерски владеть лошадью.

Перед выходом в манеж дети проходят физкультурно-оздоровительные занятия и добиваются гармонии с лошадью. Ведь решительность и настойчивость необходимы и для преодоления 30-сантиметрового барьера. Ребята осваивают и те дисциплины, которые входят в программу Олимпийских игр.

В 2007 году впервые решением президиума Федерации конного спорта России был создан комитет по пони-спорту. С тех пор это направление получило широкое распространение среди самых юных. Дарина Полева с 6 лет занимается конным спортом. Любовь к лошадям передалась от мамы.

В конном клубе, расположенном в селе Жуково Уфимского района, ежемесячно занимаются более 400 детей. Многие подростки сами выступают в роли инструкторов. И в августе воспитанники центра «Жуковский» примут участие в международном фестивале «Башкирская лошадь». Туда маленькие всадники отправятся с тремя пони, а также покажут, каких успехов добились в хоббихорсинге – «езде» на игрушечной лошадке.