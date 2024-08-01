8 августа в Уфе Артур Субханкулов проведёт защиту пояса чемпиона Европы по версии IBA. В весовой категории до 60 кг Субханкулов сойдётся в поединке с не знающим поражений на профессиональном ринге венгром Роландом Галосом.

Восьмираундовый бой возглавит очередное шоу из серии турниров «Ночь чемпионов IBA». Напомним, что в апреле Сухбанкулов в Уфе победил румына Джеймса Череджи.

Боксер должен быть целеустремленным, трудоспособным, с верой в свои силы и умением преодолевать трудности.

Ещё один представитель Республики Башкортостан Данис Габдрафиков в шестираундовом рейтинговом поединке в весе до 67 кг встретится с бронзовым призёром чемпионата мира – 2023 Мишельтом Баттумиром из Монголии. Также дебютирует на профессиональном ринге и двукратная чемпионка России, победительница игр БРИКС Азалия Аминева. 21-летняя спортсменка сразится с Рехемой Абдаллах из Танзании.