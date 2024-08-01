В Уфе 6-летний ребенок едва не вывалился из окна многоэтажки

Сегодня рано утром в экстренные службы Уфы позвонили неравнодушные граждане и сообщили, что на 6 этаже жилого дома по улице Губайдуллина в окне стоит мальчик. Подробности нам рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

На место незамедлительно выехали сотрудники поисково-спасательного отряда ведомства. Однако, когда они прибыли, в окне никого не оказалось, но оно было распахнуто настежь.