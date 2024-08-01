Радий Хабиров поздравил выпускников Уфимского юридического института МВД России

Сегодня в Уфе состоялся юбилейный, 50-й выпуск Уфимского юридического института МВД России. Учебное заведение подготовило более 200 специалистов для органов внутренних дел. Торжественная церемония вручения дипломов прошла на Советской площади.

На площадь перед памятником генералу Минигали Шаймуратову выносят флаги России, Башкортостана и Уфимского юридического института Министерства внутренних дел. В строю 204 выпускника. 21 из них завершил обучение с отличием. Среди них и Александра Марушко. О том, что сделала пять лет назад такой выбор, девушка ничуть не жалеет.

Это 50-й, юбилейный выпуск специалистов для органов внутренних дел. С успешным окончанием обучения будущих защитников правопорядка поздравил Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что выпускники Уфимского юридического института всегда были на хорошем счету. Их профессионализм заслуживает самых высоких оценок.

Уважаемые выпускники! Вам, как настоящим патриотам, предстоит надёжно защищать закон и правопорядок на любых участках работы. Уверен, что вы с честью будете выполнять свой профессиональный долг. Еще раз поздравляю вас с окончанием учёбы! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в ответственной службе на благо нашего Отечества. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Они должны достойно защищать закон, как защищали нашу Родину предки. Символично, что торжественная церемония вручения дипломов состоялась на Советской площади у памятника генералу Минигали Шаймуратову. Почетные гости мероприятия и выпускники института возложили цветы герою и павшим на полях сражений. Со стороны, еле сдерживая эмоции, наблюдают близкие и родственники выпускников.

Практически все из них уже определились со своим будущим. 114 выпускников продолжат службу в республике, остальные разъедутся по 26 регионам России. Одни планируют работать оперуполномоченными уголовного розыска, другие – следователями, кто-то хочет посвятить себя борьбе с коррупцией.