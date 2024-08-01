Житель Уфы рассказал, что сжёг знакомого

В марте этого года между горожанином и его знакомым во время распития спиртных напитков произошёл конфликт. Мужчина схватил нож и нанёс несколько ударов оппоненту. Пострадавший скончался от обильной кровопотери. После уфимец облил диван, на котором находилось тело убитого, легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Он вынес из квартиры телевизор, мобильный телефон жертвы и скрылся.