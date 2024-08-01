В Башкирии нетрезвый водитель попал в ДТП, уходя от погони

В Баймаке нетрезвый водитель, уходя от преследования, совершил ДТП. Полицейские обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-2104», передвигавшийся на высокой скорости. Требование об остановке водитель проигнорировал.

Автоинспекторы на патрульном автомобиле начали преследование. Нарушитель не справился с управлением, наехал на бордюр – машина опрокинулась. Водителем оказался 32-летний местный житель. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя. К тому же мужчина уже был лишён водительских прав. Сам водитель и его пассажир с различными травмами госпитализированы.