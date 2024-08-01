В Башкирии прошёл сход мусульман, посвященный памяти Хусейн-бека

Мусульмане республики собрались в Чишминском районе, чтобы почтить память первого исламского проповедника и просветителя Хусейн-бека. Сход состоялся уже в 19-й раз. Посетили и сам мавзолей покойного имама. Основным мероприятием встречи стал конкурс юных чтецов Корана.

Мастерство чтения, знание корана и основы религии – не каждый взрослый осилит эти задания, а ребята отвечают почти мгновенно на арабском языке. Здесь и дошкольники наизусть цитируют суры из Корана. 100 юных мусульман из районов и городов республики соревновались в разных номинациях. С каждым годом растет не только количество впервые пробующих силы в конкурсе, но и уровень подготовки детей благодаря опытным наставникам.

Пока дети проходили испытания, имамы побывали в мавзолее Хусейн-бека. Молились за мир и покой. Гробница первого имама была полностью разрушена в 18 веке. Восстановили её лишь в 20-м. А в 85-м году прошлого столетия на мусульманской святыне затеяли раскопки. Останки направили в уфимский научный центр Академии наук на изучение, и лишь в 2016 году их перезахоронили на чишминской земле.

На этой выставке можно более подробно узнать о мавзолее Хусейн-бека, а также увидеть уникальные кадры памятника до реставрации. Оригиналы этих фотографий сейчас находятся в Петербурге в «Кунсткамере».