В Уфе открылся Штаб поддержки Радия Хабирова на должность Главы Башкирии

В Уфе открылся Штаб общественной поддержки кандидата на должность главы республики Радия Хабирова. По этому случаю собрались представители общественности, культуры, спорта, политики и образования, а также члены семей участников СВО.
Сопредседателями Штаба, возглавившими его, стали Герой России Борис Дудко, председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Ольга Шевнина и военный телекорреспондент Ильяс Батыргариев.
6, 7 и 8 сентября состоятся выборы Главы Республики Башкортостан. В Уфимском районе организованы дополнительные выборы в Государственное Собрание. Также в регионе будут избираться депутаты в Советы муниципалитетов, городов, сельских поселений.
За пост Главы Башкортостана намерены побороться пять кандидатов. Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Радия Хабирова. Владимир Нагорный выступит от регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Депутат Госдумы Иван Сухарев был выбран на партийной конференции ЛДПР. КПРФ на выборах будет представлять депутат Горсовета Уфы Артур Шайнуров. От партии «Новые люди» за пост Главы Башкортостана намерен бороться предприниматель и юрист Ильшат Тимерьянов.