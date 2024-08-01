В Уфе открылся Штаб поддержки Радия Хабирова на должность Главы Башкирии

Так как сейчас Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, очень много внимания уделяется общественным добрым делам. Я думаю, меня пригласили быть председателем, как голос общественной организации. Нам важно, чтобы в нашем штабе каждый был услышан и каждый был понят.

Ольга Шевнина, председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих