ХК «Салават Юлаев» начал подготовку к новому сезону

Хоккеисты уфимского клуба «Салават Юлаев» вышли из отпуска и прошли углублённый медицинский осмотр. До старта нового сезона КХЛ остается чуть больше месяца. После медосмотра команда проведет двухнедельный сбор в столице Башкортостана.

Впервые игроки КХЛ собираются после отпуска так поздно. По новым правилам, которые были введены в этом году, клубы не могут начинать тренировки раньше 1 августа. С другой стороны, увеличится продолжительность чемпионата. В новых обстоятельствах отпуск хоккеистов стал длиннее. Это не значит, что на протяжении четырех месяцев они ничего не делали. Чтобы подойти к началу сборов во всеоружии, нужно готовиться самостоятельно.

Успели еще больше соскучиться по хоккею. Сейчас игроки все такие, что сами готовятся летом. Поэтому не настолько важно, когда нас собирают. Я лично готовился. Был на сборах. Два месяца подряд занимался.

Александр Шаров, нападающий ХК «Салават Юлаев»

На медицинский осмотр игроки «Салавата Юлаева» отправились в Республиканский врачебно-физкультурный диспансер. Настроение у всех хоккеистов отличное. Все понимают, что впереди у «Салавата» сезон, в котором команда должна показать результат лучше, чем этой весной.

Фото №1 - ХК «Салават Юлаев» начал подготовку к новому сезону

Что понимают, что лежит большая ответственность. Мы обязаны выходить в плей-офф и проходить первый раунд. Все подготовились очень серьезно, в этом я уверен, и будут выкладываться на все 100 процентов.

Данил Алалыкин, нападающий ХК «Салават Юлаев»

В коридорах учреждения все знакомые лица. В отличие от прошлого лета, новичков на обследовании почти не было. Единственным новобранцем стал Илья — младший брат лидера команды Александра Хмелевского.

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Это его первый раз вообще в России. Потихоньку учим его языку. Он чуть-чуть разговаривает, но нужно поработать над этим. Нужно привыкать к еде, людям, культуре.

Александр Хмелевский, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Два североамериканских новичка «Салавата» присоединились к команде чуть позже. С нападающими Нэйтаном Тоддом и Шелдоном Рэмпалом руководство и болельщики связывают большие ожидания. Сборы команда будет проходить в Уфе. С 15 по 19 августа пройдёт традиционный Кубок Республики Башкортостан, а в конце месяца команда отправится в Магнитогорск на предсезонный турнир «Памяти Ивана Ромазана». Уфимский клуб начнёт сезон домашним матчем с «Ак Барсом» 5 сентября.

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