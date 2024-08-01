ХК «Салават Юлаев» начал подготовку к новому сезону

Хоккеисты уфимского клуба «Салават Юлаев» вышли из отпуска и прошли углублённый медицинский осмотр. До старта нового сезона КХЛ остается чуть больше месяца. После медосмотра команда проведет двухнедельный сбор в столице Башкортостана.
Впервые игроки КХЛ собираются после отпуска так поздно. По новым правилам, которые были введены в этом году, клубы не могут начинать тренировки раньше 1 августа. С другой стороны, увеличится продолжительность чемпионата. В новых обстоятельствах отпуск хоккеистов стал длиннее. Это не значит, что на протяжении четырех месяцев они ничего не делали. Чтобы подойти к началу сборов во всеоружии, нужно готовиться самостоятельно.
На медицинский осмотр игроки «Салавата Юлаева» отправились в Республиканский врачебно-физкультурный диспансер. Настроение у всех хоккеистов отличное. Все понимают, что впереди у «Салавата» сезон, в котором команда должна показать результат лучше, чем этой весной.
В коридорах учреждения все знакомые лица. В отличие от прошлого лета, новичков на обследовании почти не было. Единственным новобранцем стал Илья — младший брат лидера команды Александра Хмелевского.
Два североамериканских новичка «Салавата» присоединились к команде чуть позже. С нападающими Нэйтаном Тоддом и Шелдоном Рэмпалом руководство и болельщики связывают большие ожидания. Сборы команда будет проходить в Уфе. С 15 по 19 августа пройдёт традиционный Кубок Республики Башкортостан, а в конце месяца команда отправится в Магнитогорск на предсезонный турнир «Памяти Ивана Ромазана». Уфимский клуб начнёт сезон домашним матчем с «Ак Барсом» 5 сентября.