В Башкирии контролируют 4 ситуации с подтоплениями в трёх районах

В МЧС по Башкирии сообщили, что на контроле специалистов остаются четыре ситуации с подтоплениями в трёх муниципальных образованиях: Стерлитамакском районе, Стерлитамаке и Уфе.

Остается на контроле ситуация в Стерлитамакском районе, где произошло подтопление дороги, ведущей к детскому лагерю «Чайка». Угроза затопления здесь отсутствует. На месте дежурят спасатели МЧС России. Эвакуация детей не требуется.

Протяжённость перелива дороги к садам «Казарез» и «Альбатрос» в Демском районе Уфы увеличилась до 150 м, глубина составляет 70 см. Сотрудники УГЗ Уфы перевезли из СНТ трёх человек.

Фото №1 - В Башкирии контролируют 4 ситуации с подтоплениями в трёх районах

По данным Госкомитета по ЧС, максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются:

— на реке Белой в районе Монумента Дружбы в Уфе, динамика уровня воды за сутки +34 см, текущий уровень 300 см, выход реки на пойму 600 см;

— на реке Инзер в деревне Устье-Бассы Архангельского района, динамика уровня воды за сутки + 32 см, текущий уровень 176 см, выход реки на пойму 357 см;

— на реке Ай в селе Большеустьикинское Мечетлинского района, динамика уровня воды за сутки +17 см, текущий уровень 500 см, выход реки на пойму 325 см.

Уровень воды снизился на реке Ай в селе Месягутово Дуванского района на 67 см, на реке Белой в Салавате и Ишимбае на 43 см, Мелеузе на 36 см, на реке Уфе в деревне Укман Благовещенского района на 37 см, на реке Уфе в селе Ахлыстино Благовещенского района на 31 см.

В связи с сохранением неблагоприятных погодных условий призываем жителей и гостей республики воздержаться от походов в горную местность, а также быть предельно внимательными при нахождении вблизи водных объектов.

Госкомитет РБ по ЧС 

Фото: МЧС по РБ. 

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