В Башкирии контролируют 4 ситуации с подтоплениями в трёх районах

Уровень воды снизился на реке Ай в селе Месягутово Дуванского района на 67 см, на реке Белой в Салавате и Ишимбае на 43 см, Мелеузе на 36 см, на реке Уфе в деревне Укман Благовещенского района на 37 см, на реке Уфе в селе Ахлыстино Благовещенского района на 31 см.