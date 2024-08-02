В Башкирии контролируют 4 ситуации с подтоплениями в трёх районах

В МЧС по Башкирии сообщили, что на контроле специалистов остаются четыре ситуации с подтоплениями в трёх муниципальных образованиях: Стерлитамакском районе, Стерлитамаке и Уфе.
Остается на контроле ситуация в Стерлитамакском районе, где произошло подтопление дороги, ведущей к детскому лагерю «Чайка». Угроза затопления здесь отсутствует. На месте дежурят спасатели МЧС России. Эвакуация детей не требуется.
Протяжённость перелива дороги к садам «Казарез» и «Альбатрос» в Демском районе Уфы увеличилась до 150 м, глубина составляет 70 см. Сотрудники УГЗ Уфы перевезли из СНТ трёх человек.
По данным Госкомитета по ЧС, максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются:
— на реке Белой в районе Монумента Дружбы в Уфе, динамика уровня воды за сутки +34 см, текущий уровень 300 см, выход реки на пойму 600 см;
— на реке Инзер в деревне Устье-Бассы Архангельского района, динамика уровня воды за сутки + 32 см, текущий уровень 176 см, выход реки на пойму 357 см;
— на реке Ай в селе Большеустьикинское Мечетлинского района, динамика уровня воды за сутки +17 см, текущий уровень 500 см, выход реки на пойму 325 см.
Уровень воды снизился на реке Ай в селе Месягутово Дуванского района на 67 см, на реке Белой в Салавате и Ишимбае на 43 см, Мелеузе на 36 см, на реке Уфе в деревне Укман Благовещенского района на 37 см, на реке Уфе в селе Ахлыстино Благовещенского района на 31 см.
Фото: МЧС по РБ.